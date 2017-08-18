Министерство здравоохранения Армении поставило на широкое обсуждение законопроект по охране прав ВИЧ-инфицированных людей. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Армении Нельсон Зулоян.

- Министерство здравоохранения Армении поставило на широкое обсуждение законопроект по охране прав ВИЧ-инфицированных людей. Чем обусловлена необходимость принятия данного закона?

- Необходимость возникла в связи с внесением изменений в УК Армении и приведением в соответствие с международными стандартами закона о борьбе с ВИЧ/СПИД. Надо также уяснить некоторые положения этого закона.

Законопроектом ответственность предусмотрена только в отношении тех лиц, которые знают о своей зараженности и распространяют вирус иммунодефицита преднамеренно.

- Как в настоящее время защищены права ВИЧ-инфицированных людей? С какими проблемами они сталкиваются?

- Сейчас права ВИЧ-инфицированных людей защищены законом от 3-го февраля 1997 года «О профилактике заболеваний, вызванных ВИЧ», а также рядом международных правовых актов. Эти люди сталкиваются с предубежденностью общества по отношению к данному заболеванию.

- Какие меры предпринимает Министерство здравоохранения Армении для борьбы с ВИЧ?

- Министерство здравоохранения Армении проводит профилактику и борьбу с ВИЧ/СПИД в рамках госпрограммы на 2017-2021 годы, которую одобрило правительство Армении своим решением от 15-го июня 2017 года.

- Сколько носителей ВИЧ живет в Армении?

- С 1988 по 2017 годы среди граждан Армении было зарегистрировано 2731 случаев инфицирования ВИЧ, в данный момент в Армении на учете состоят 3300 ВИЧ-инфицированных людей.