В Турции подорвали себя 2 террориста-смертника

В Турции, в губернии Тунджели, 2 террориста-смертника подорвали себя, отказавшись сдаться представителям правоохранительных органов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Habertürk.

Один из террористов оказался женщиной. Раскрыв убежище террористов, силы полиции окружили его и потребоваали сдаться, после чего прогремел взрыв.

В логове террористов полиция обнаружила оружие, боеприпасы и взрывчатку.