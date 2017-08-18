В Турции подорвали себя 2 террориста-смертника
В Турции, в губернии Тунджели, 2 террориста-смертника подорвали себя, отказавшись сдаться представителям правоохранительных органов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Habertürk.
Один из террористов оказался женщиной. Раскрыв убежище террористов, силы полиции окружили его и потребоваали сдаться, после чего прогремел взрыв.В логове террористов полиция обнаружила оружие, боеприпасы и взрывчатку.
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