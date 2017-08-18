СК Армении сообщает новые детали по делу об убийстве военнослужащего-контрактника

В шестом гарнизонном следственном отделе СК Армении ведется расследование по делу об убийстве 32-летнего мужчины. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, задержан подозреваемый по этому делу.

Выяснилось, что убитый - житель села Неркин Кармирахбюр, военнослужащий-контрактник.

Ранее полиция Армении сообщила о раскрытии жестокого преступления в Тавушской области Армении.



Согласно сообщению ведомства, 17-го августа в 15:10 поступил сигнал о том, что на пастбище "Чнгил" села Неркин Кармирахбюр обнаружен сгоревший автомобиль.



Выехавшая на место оперативная группа обнаружила на 4-м километре автодороги Неркин Кармирахбюр-Паравакар слева от проезжей части скатившуюся в ущелье машину марки "ВАЗ-2106", в салоне которой обнаружено обугленное тело В.Г. 1985 года рождения.



Благодаря предпринятым оперативно-розыскным и следственным действиям в тот же день в 22:30 выяснилось, что 16-го августа около 21:00 А.Л. 1980 года рождения во время ссоры, возникшей на личной почве, избил до смерти В.Г., после чего усадил его в указанный автомобиль, который столкнул в ущелье и поджег.



А.Л. задержан. Назначены экспертизы.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 -й статьи 104-й (убийство) Уголовного кодекса Армении. В результате принятых мер выяснен мотив убийства и личность предполагаемого преступника, который также является жителем села Неркин Кармирахбюр 1980 года рождения.



В ходе следствия получены данные о том, что 32-летний военнослужащий-контрактник получил несовместимые с жизнью увечья 16-го августа около 21:00, которые ему нанес 37-летний односельчанин во время ссоры, возникшей на личной почве, после чего усадил его в автомобиль, который скатил в ущелье и поджег.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.