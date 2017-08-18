Ереванский бестселлер 4/74: в рейтинговой таблице – вновь «Портрет Дориана Грея»
Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет новая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.
На 2-м месте - книга нашего соотечественника из Москвы Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие о армянской национальности родителей было недоразумением.
На 3-м месте - книга «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна.
Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книге. Обычно аннотация дает понять, о чем пойдет речь, но в данном случае любые предварительные выводы или подсказки только помешают вам. Вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени Бруно. Книга эта никак не предназначена для детей девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что такое колючая проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения достаточно распространены в нашем мире. Остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит.
На 4-м месте – «Избранные новеллы» Стефана Цвейга. В ней размещены самые интересные произведения автора, всегда пользующиеся популярностью.
На 5-м месте - книга «Последние свидетели» Светланы Алексиевич.
Художественно-документальная книга белорусской писательницы впервые издана в 1985 году с подзаголовком «Книга недетских рассказов» (а в более поздних изданиях — с подзаголовком «Соло для детского голоса») составлена из воспоминаний людей, переживших Великую отечественную войну детьми, продолжая тему, начатую книгой «У войны не женское лицо». Составляет вторую часть художественно-документального цикла «Голоса утопии». По книге был снят документальный фильм «Дети войны. Последние свидетели».
Нобелевский лауреат по литературе за 2015 год белорусская писательница Светлана Алексиевич (1948) — всемирно известный белорусский прозаик, пишущий на русском языке. Автор прозы о Великой Отечественной войне, катастрофе в Чернобыле ("У войны не женское лицо", "Последние свидетели", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва" и другие).
На 6-м месте – некогда постоянный участник нашего проекта - «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо, но уже в новом издании - «Антарес». Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира.
Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции.
«Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке.
На 7-м месте – роман «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, изданный в 1957 году. Книга переведена на армянский язык Завеном Бояджяном. Издательство «Антарес».
На 8-м месте - нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.
В Дориане Грее, главном герое романа, угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращает невинного и талантливого юношу в порочное чудовище. Роман был впервые опубликован в одной из английских газет в 1890 году, а отдельной книгой вышел в 1891 году.
На 9-м месте - научно-фантастический роман-антиутопия «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. Книга переведена на армянский язык председателем Союза писателей Армении, блаженной памяти Левоном Ананяном.
В эпиграфе романа говорится, что температура воспламенения бумаги - 451 °F. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.
А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю научно-фантастический роман Даниэля Киза «Цветы для Элджернона». Впервые книга была опубликована в журнале «The Magazine of Fantasy & Science Fiction» в 1959 году и была удостоена премии Гюго в номинации научно-фантастический рассказ. Позже автор дописал его, доведя до объема романа, который в 1966 году был награжден премей «Небюла».
Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с 7-мью книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13), «Арт Бридж» (58-12-84) и «Зангак» (23-25-28).При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.
- Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость
бытия» Милана Кундеры
- Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея»
Оскара Уайльда
- Ереванский бестселлер 4/63: В рейтинговой таблице - книга «Цветы для Элджернона»
- Ереванский бестселлер 4/62: В рейтинговой таблице лидирует книга «Там, где цветут
дикие розы»
Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга нашего соотечественника из Москвы Марка Арена «Там, где цветут дикие розы».
- Ереванский бестселлер 4/59: В рейтинговой таблице – книга Кундеры «Невыносимая
легкость бытия»
Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе снова возглавляет новая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки»