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Конгрессмен Радж Кришнамурти присоединился к Комиссии Конгресса по армянским вопросам


Конгрессмен Радж Кришнамурти стал членом Комиссии  Конгресса по армянским вопросам с целью содействовать дальнейшему  развитию отношений  между  Арменией  и США.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает АНКА.

Конгрессмен от 8-го округа штата Иллинойс Радж Кришнамурти – член Комитета по образованию и трудовым ресурсам палаты  представителей  Конгресса.

«Его широкий кругозор и уважение к  истории однозначно позволяют ему  играть ведущую роль. Кроме того, это тот друг, в котором так нуждается Армения», - отметил член АНКА Оскар Татосян.

Радж Кришнамурти в этом году  принял участие  в  мероприятии на Капитолийском холме  по случаю 102-й годовщины Геноцида армян. Он также поставил свою подпись под письмом к  Трампу, призвав его признать факт Геноцида.

 

 



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