Конгрессмен Радж Кришнамурти присоединился к Комиссии Конгресса по армянским вопросам

Конгрессмен Радж Кришнамурти стал членом Комиссии Конгресса по армянским вопросам с целью содействовать дальнейшему развитию отношений между Арменией и США.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает АНКА.

Конгрессмен от 8-го округа штата Иллинойс Радж Кришнамурти – член Комитета по образованию и трудовым ресурсам палаты представителей Конгресса.

«Его широкий кругозор и уважение к истории однозначно позволяют ему играть ведущую роль. Кроме того, это тот друг, в котором так нуждается Армения», - отметил член АНКА Оскар Татосян.

Радж Кришнамурти в этом году принял участие в мероприятии на Капитолийском холме по случаю 102-й годовщины Геноцида армян. Он также поставил свою подпись под письмом к Трампу, призвав его признать факт Геноцида.