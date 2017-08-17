Европейские индексы - 16-08-17

МОСКВА, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.71% и составил 12263.86 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.71% и составил 5176.61 пункта, британский FTSE вырос на 0.67% и составил 7433.03 пункта, российский MICEX снизился на 0.38% и составил 1942.88 пункта, а RTSI вырос на 0.23% и составил 1029.40 пункта.