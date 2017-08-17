Европейские индексы - 16-08-17
МОСКВА, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.71% и составил 12263.86 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.71% и составил 5176.61 пункта, британский FTSE вырос на 0.67% и составил 7433.03 пункта, российский MICEX снизился на 0.38% и составил 1942.88 пункта, а RTSI вырос на 0.23% и составил 1029.40 пункта.
09:03, 14.07.2017
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09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 10:08 Президент Южной Кореи готов отправить спецпосланника в КНДР
- 10:03 Более 35 человек погибли при подавлении бунта в венесуэльской тюрьме
- 09:59 Эр-Рияд открывает границу для катарских паломников и бесплатно примет их
- 09:53 Главный политстратег Белого дома: для урегулирования ситуации с КНДР военного решения нет
- 09:43 Будет сделано максимально все, чтобы исключить возможность повторения подобных бедствий: премьер-министр Армении Карен Карапетян
- 09:15 Алеппо постепенно восстанавливается: школы готовятся к открытию
- 08:56 Европейские индексы - 16-08-17
- 08:55 Американские индексы выросли - 16-08-17
- 08:53 Цены на цветные металлы - 16-08-17
- 08:52 Цены на драгоценные металлы выросли - 16-08-17
- 08:51 Цены на нефть снизились - 16-08-17
- 16.08-21:44 Из 14 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 15 и 16 августа, раскрыто 11
- 16.08-21:32 Задержан 35-летний армянин, который разыскивался российскими правоохранительными органами
- 16.08-21:14 Меркель считает невозможным продолжать переговоры с Турцией о создании таможенного союза
- 16.08-20:28 Предстоящие на 17 августа мероприятия
- 16.08-20:04 МИД ФРГ не подтвердил, что организатор турецкого путча находится в Германии
- 16.08-19:49 Посвященные дню Армении на “Астана экспо 2017” мероприятия пользовались широким интересом
- 16.08-19:29 В море у берегов Испании спасли почти 340 мигрантов
- 16.08-18:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-08-17
- 16.08-18:24 Азиатские индексы - 16-08-17
- 16.08-18:15 Основные очаги пожара в Хосровском лесу потушены
- 16.08-18:06 Авиаудары по КНДР поддерживают 47% американцев, показал опрос
- 16.08-17:57 Предстоящие на 17 августа мероприятия
- 16.08-17:40 Guardian: британские парламентарии пересмотрят план реставрации Биг-Бена
- 16.08-17:38 Умерла актриса Вера Глаголева
- 16.08-17:28 Армянку депортировали из Нидерландов без детей
- 16.08-17:25 Motorola изобрела самовосстанавливающееся стекло для смартфонов
- 16.08-17:21 Трамп назвал мудрым решение КНДР не запускать ракеты в район Гуама
- 16.08-17:20 Глава МИД ФРГ посоветовал не стращать Москву
- 16.08-17:16 Новый сериал по миру "Игры престолов" будет не по циклу о Дунке и Эгге
- 16.08-17:13 На складах боевиков в Сирии нашли отравляющие вещества из США и Великобритании
- 16.08-17:10 Три армянских пловца примут участие в юношеском чемпионате мира
- 16.08-17:09 Рост цен на авиабилеты связан с пиком сезона: комментарии государственного и частного секторов
- 16.08-17:03 Продолжается ремонт плоских и наклонных крыш многоквартирных зданий Еревана
- 16.08-16:26 Температура воздуха в Армении упала на 6-7 градусов
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