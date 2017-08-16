На складах боевиков в Сирии нашли отравляющие вещества из США и Великобритании

Отравляющие вещества, которые были найдены в оставленных боевиками складах с оружием, свидетельствуют о том, что они были доставлены террористам в Сирии из США и Великобритании, заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.

"Все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN (представлены на слайдах)... Обнаруженные химические боеприпасы, показанные на слайде, были произведены компанией Federal Laboratories на территории США... А отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США)", - сказал Микдад.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, по словам замминистра, отравляющие вещества были обнаружены на складах боевиков как в Алеппо, так и в освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска.