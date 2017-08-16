Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян обсудил с Советником президента Ирана, секретарем Координационного совета свободных и особых экономических зон Акбаром Торканом вопросы сотрудничества

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян принял сегодня делегацию во главе с Советником президента Ирана, секретарем Координационного совета свободных и особых экономических зон Акбаром Торканом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Минэкономразвития РА, С. Караян подчеркнул важность развития армяно-иранских экономических отношений.

В ходе встречи стороны также обсудили возможности реализации имеющегося значительного потенциала.

В свою очередь А. Торкан отметил, что иранская сторона планирует ознакомиться с долгосрочными программами по развитию Армении и обсудить экономическое сотрудничество РА и Ирана.

По словам А. Торкана, благодаря усилиям правительства РА и посольства ИРИ, отменен визовый режим между странами, и это стало серьезным стимулом для развития туризма.

«Я сам стал свидетелем того, что в Ереване множество туристов из Ирана, это весьма отрадный факт. В данной сфере мы можем достичь серьезных успехов. Сотрудничество в сфере туризма может привести также расширению взаимодействия в области экономики», – отметил он.

Стороны обсудили направления по развитию туризма, в частности, развитие халяльного туризма в Армении.