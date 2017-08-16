Тигран Арутюнян лидирует в чемпионате Армении по шахматам Первой лиги

В Ереване проходит чемпионат Армении по шахматам Первой лиги. В первенстве, проходящем по круговой системе в 13 туров, участвуют 14 шахматистов, в том числе 3 гроссмейстера и 7 международных мастеров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, после 7 туров лидирует Тигран Арутюнян, набравший 5 очков. Давид Шагинян и Шант Саргсян с 4.5 очками делят 2-3 места. Первенство завершится 22 августа.

Шахматисты, занявшие 1-3 места, получат право выступить в 78-м чемпионате Армении Высшей лиги.