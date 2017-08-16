По причине низкого уровня образования в стране, Азербайджан вышел из программы ПИЗА.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство azadliq.info.

По словам азербайджанского эксперта Шахвалада Чобаноглу, правительство Азербайджана избегает программы ПИЗА, одновременно делая крупные вложения в такие виды спорта, которые неинтересны людям, и это ничего не дает стране.

«Программа ПИЗА – международная программа по оценке школьных знаний, которая расширяется ежегодно, вовлекая все больше стран, становясь важнейшим инструментом развития нового века. Предположим, ты оцениваешь уровень своей образованности: если ты вышел из программы, каковы могут быть внешние, независимые критерии для оценки знаний? Как можно без сравнения с международными стандартами видеть свое место в мире? Ведь ПИЗА служит именно этому»,- об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Начиная с 2012-го года, Азербайджан дважды принимал участие в программе ПИЗА, затем вышел из нее. По мнению эксперта, Азербайджан сделал это, чтобы скрыть низкий уровень образования в стране.