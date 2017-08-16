Во время пожара в заповеднике «Хосровский лес» пострадали, в основном, нелетающие насекомые и земноводные

Во время пожара в заповеднике «Хосровский лес» птицы не пострадали – они перелетели в другие части леса. Как передает «Арменпресс», об этом рассказал начальник отдела охраны заповедников и дендропарков Министерства экологии Армении Арам Агасян. По его словам, во время пожара в заповеднике «Хосровский лес» пострадали, в основном, нелетающие насекомые, земноводные и грызуны. «Это предварительные данные, изучения и подсчеты будут произведены позже, после полного завершения пожаротушения»,- сказал начальник отдела охраны заповедников и дендропарков Министерства экологии Армении Арам Агасян.

По его словам, на всей территории, охва ченной пожаром – около 2,5-3 тысяч гектаров, имеются островки, неохваченные пламенем, где могли укрыться животные.

Как сказал директор заповедника «Хосровский лес» Грачья Овакимян, в данный момент дождь прекратился. «Дождь и воздушное пожаротушение дали ощутимые результаты. Сейчас все участники пожаротушения возобновили работу с тем, чтобы загасит остатки очагов пламени»,- сказал он.

По оперативным данным,в тушении пожара принимали участие пожарные, военнослужащие, сотрудники областной полиции, работники ГНКО «Лесхозяйство», представители компании по рыбоводству с водовозами, а также жители села Урцадзор Араратской области. Самолет Ил-76, направленный МЧС России в связи с запросом правительства Республики Армения из-за крупного лесного пожара в Хосровском заповеднике, 15-го августа многократно вылетал к месту пожаротушения. Вылеты совершены после дозаправки водой в ереванском аэропорту "Эребуни". Первый полет был совершен несколькими часами ранее - в 08:50. Предварительно было запланировало два полета и два сброса воды.





По факту возникновения пожара возбужддено уголовное дело, в пожаротушении принимают участие 2 вертолета ВВС МО Армении. Глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес».

Ранее сообщалось, что что около села Артаван в Вайоц Дзоре возгорелся крупный лесной пожар, борьба с которым продолжается с вечера 10-го августа. В 18:50 10-го августа в МЧС Армении был получен сигнал о возгораниях травяных покрытий около села Артаван в Вайоц Дзоре.

В пожаротушении используются водные запасы водохранилища Гергер, которое находится на расстоянии 3 км от очага пожара. На месте работают представители областных структур и руководящие сотрудники МЧС, Лесхоза, областной администрации и пр.

Руководит работами министр ЧС РА Давид Тоноян. На месте присутствует и министр экологии Арцвик Минасян.