СМИ: Дамаск подтвердил потерю своего истребителя

Сирийская армия подтвердила во вторник факт падения ее боевого самолета МиГ-21. Об этом сообщило агентство SANAсо ссылкой на военный источник. По его словам, истребитель разбился в пограничной провинции Эс-Сувейда. "В настоящее время проводится расследование для выяснения причин произошедшего", - отметил он.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что истребитель сирийских ВВС МиГ-21 был сбитв пустынном районе Эль-Бадия на границе с Иорданией.

По данным телеканала, боевики взяли летчика в плен.