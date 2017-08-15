Андрей Пятахин: с внедрением в Армении приложения Veon, мы намерены вступить в конкуренцию с услугами OTT

Развитие технологий в последние годы привело к тому, что передовые операторы сотовой и фиксированной связи во всем мире изменили свои бизнес-модели с тем, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность и финансовую стабильность. В ноябре 2016 года компания «Beeline Армения» также заявила о переформатировании своего бизнеса. Для того, чтобы выяснить, как развивались дела компании за это время, «Бизнес-24» побеседовал с Генеральным директором компании «Beeline Армения» Андреем Пятахиным. «Арменпресс» представляет это интервью полностью.

- В прошлом году компания «Beeline Армения» заявила о полном изменени своей модели бизнеса и переформатировании цифрового оператора, пообещав внедрить инновационные технологии и услуги. Каковы развития и результаты, зарегистрированные компанией в этом направлении?

- Мы стараемся внедрить такие услуги и представить такие предложения, которые реально необходимы нашим абонентам; когда мы разрабатываем что-то новое, мы четко осознаем, что это должно соответствовать запросам абонентов. Наибольший интерес для абонентов сегодня представляют конвергентные услуги, в частности, пакеты Neo и Quatro, позволяющие получить все услуги одним платежом: в частности, пакет Neo относится к сотовому и фиксированному интернету, а пакет Quatro включает еще и услуги IP TV. Это очень удобно, просто и предпочитаемо абонентами, поскольку они получают в одном палете все услуги, и нет необходимости платить за них по отдельности. О востребованности подобного предложения свидетельствует и то, что скачивания приложения BeeTV уже превзошли 70 тысяч, и мы являемся исключительными лидерами по части мобильного телевидения в Армении. Сегодня мы расширяем пакеты услуг, что, кроме нас, не делает никто в Армении. Кроме того, мы проводим модернизацию фиксированной связи, что мы опробовали в Арташате и Абовяне; это первый подобный опыт в Армении, когда, на основе имеющейся сети, в результате модернизации технологий ADSL, мы предоставляем сверхскоростной интернет – до 100 мегабайт в секунду. Модернизация сетей имеет для нашей компании приоритетное значение, поскольку в современном мире невозможно обойтись без интернета – как мобильного, так и фиксированного. Мы продолжим эту работу в ближайшие годы на всей территории Армении, сделав инвестиции на несколько десятков миллионов долларов. Сегодня мы делаем сверхскоростной интернет доступным в самых отдаленных и приграничных регионах Армении, используя новейшие технологии LT450. После Финляндии и Швеции, Армения является третьей страной в мире, где внедрены эти технологии и построена подобная сеть. Одним словом, мы развиваемся, пытаемся понять потребности наших абонентов, внедряем новые услуги, которые не просто новы и красивы, но и необходимы нашим абонентам.

- В планах на этот год компания заявила, что потребителям будет представлено инновационное приложение –мессенджер. Какие новости в этом направлении?

- «Beeline Армения» является членом группы Veon, которая, в свою очередь, ищет новые пути диверсификации бизнеса. В данное время все больше распространяются разнообразные мессенджеры, падает спрос на традиционные голосовые услуги, и одним из направлений решения этой проблемы является предложение Veon, которое является платформой для приложений, дающей возможности для осуществления ряда услуг, в частности, не только осуществлять звонки и отправлять сообщения, но и, скажем, заказать пиццу, такси и пр.

Приложение Veon уже запущено в Италии, РФ, Грузии и Украине. Мы готовимся запустить в действие в Армении Veon до конца года. Сейчас идет активная подготовка к этому, мы изучаем опыт перечисленных стран: наша цель – сделать Veon в Армении лучшим из лучших.

- Какие проблемы имеются сегодня на рынке телекоммуникаций в Армении, в частности, в связи с развитием и распространением услуг OTT-технологий?

- Как говорят эксперты в области телекоммуникаций, «компании OTT съедают завтраки сотовых операторов». Понятно, что, если раньше потребители звонили через фиксированные или сотовые сети, то сегодня они делают это посредством OTT-услуг: Skype, Vider, Messenger и пр. В результате, падают доходы операторов от голосовой связи, а доходы OTT-компаний растут. Это, конечно, здоровая конкуренция, однако, надо учесть, что OTT-компании, фактически, используют наши сети, ни одна из OTT-компаний не платит налогов в Армении, тогда как мы несем расходы по модернизации и поддержанию сетей, а уплачиваемые нами налоги сокращаются – вследствие описанной конкуренции. Есть множество моделей урегулирования этой проблемы, и мы и наши коллеги периодически сообщаем об этом госструктурам Армении, однако, пока так и не ясно, что можно сделать по этому поводу. В то же время, увидев, что международная конкуренция неизбежна, мы предлагаем нашим абонентам новые услуги. В частности, с внедрением в Армении приложения Veon, мы намерены вступить в конкуренцию с услугами OTT, активно борясь за нашу долю на рынке. Конечно, это рисковое решение, и в мире нет примеров, чтобы телекоммуникационная компания становилась активным игроком на рынке OTT. Мы хотим стать первыми и верим, что это у нас получится. Конкуренция с услугами OTT достаточно сложна, однако это интересный вызов. Что касается других проблем отрасли, то на сегодня стоимость звонков в направлении других операторов достаточно высока, что обусловлено различными тарифами в различных сетях, а также взаиморасчетами операторов за межсетевые звонки. Именно потому так дороги звонки в направлении других операторов. Во многих соседних странах, в том числе, в Европе, тарифы гораздо ниже. Мы думаем, что тарифы надо снизить и в Армении, предложив потребителям низкие тарифы за межсетевые звонки. В результате, довольные потребители станут больше звонить, и мы не только не потеряем в доходах, но и сможем их увеличить. Сейчас мы обсуждаем вопрос с регулятором Армении и надеемся, что вскоре вопрос будет решен положительно.

- Как вы оцените конкуренцию между телекоммуникационными компаниями в Армении? Каковы ваши прогнозы на ближайшие годы?

- Самым большим событием последнего времени стала покупка Orange со стороны компании Ucom. Сегодня компания Ucom, как и наша компания, предлагает мобильную и фиксированную связь. Другие крупные игроки - Vivacell-MTS на рынке мобильной связи и Rostelecom – фиксированной. Как показывает международный опыт, будущее за теми компаниями, которые предлагает и мобильную, и фиксированную связь, поскольку такие компании предлагают полный телекоммуникационный пакет. Сегодня глобальные тенденции ведут к консолидации, что позовляет крупным компаниям экономить затраты и предлагать потребителям лучшие услуги по лучшим расценкам. Сейчас в Армении на рынке телекоммуникационных услуг наблюдается довольно высокая конкуренция, все игроки осуществляют активные инвестиции. «Ценовые войны» приводят к снижению тарифов: на сегодня, можно сказать, в Армении они одни из самых низких в мире. Конкуренция на армянском рынке, в общем, здоровая, серьезная, и все компании проводят интересные рекламные кампании, расширяют бизнес, улучшают качество услуг, ведут борьбу за потребителя. Причем, борьбу друг с другом они одолевают легче, чем борьбу с приложениями OTT. Особенности конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг в Армении – компании борются не только за новых абонентов, но и за то, чтобы абоненты тратили как можно больше денег на их услуги.

- Какую инвестиционную стратегию избрала компания, и каковы основные направления инвестиционных программ?

- Основная часть инвестиций идет на обслуживание инфраструктур: программные обновления, обеспечение бесперебойности работы станций, обновление и модернизацию сетей. В прошлом году мы начали модернизацию фиксированной связи, в этом году – мобильной. Фактически, мы заменяем все сети, тратя на это миллионы долларов. Это довольно серьезная и ответственная программа, направленная на повышение качества услуг. Следующее направление инвестиций – новые продукты, такие, как, например, платформа Veon, IP TV услуги. В данный момент, для нас важно и другое направление – мы хотим стать более диджитализованными: с этой целью мы реструктуризуем наши офисы в соответствии с современными требованиями. Они будут обеспечивать «открытое пространство» - open space, для организации рабочей среды, что будет способствовать осуществлению инновационных замыслов.

- В свзи с изменениями на рынках, доходы телекоммуникационных компаний в Армении падают. Каков ваш прогноз, когда стабилизируется ситуация?

привело к тому, что люди созваниваются при помощи

- Доходы в отрасли падают из-за конкуренции с услугами OTT. В Армении всегда много пользовались международными звонками, и они приносили существенную часть доходов. Распространение услуг приложений OTTViber, Skype и пр. Доходы голосой связи начали падать. Сейчас этот спад прекратился, на ближайшие годы мы прогнозируем нулевой спад. С другой стороны, доходы падают вследствие снижения тарифов: сравнив расценки 5 лет назад и сейчас, мы увидим четкую разницу. Что касается доходов от транспортации данных, то они растут, однако, пока не столь быстро, как сокращаются доходы от голосой связи. В общем, доходы в нашей отрасли зависят от общей среды, экономического состояния страны. Если будет нарастать экономическая активность, люди больше будут пользоваться нашими услугами. Да, сегодня отрасль телекоммуникаций находтся не в столь благоприятном состоянии, компании во всем мире пытаются найти новые направления в бизнесе. Это бесконечный процесс, а мы верим в наш успех, в будущее Армении.