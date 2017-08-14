Две голевые передачи Генриха Мхитаряна помогли «Манчестер Юнайтед» одержать победу в матче с «Вест Хэм»
10:05, 14 Август, 2017
В стартовом туре первенства премьер-лиги Англии клуб «Манчестер Юнайтед» одержал на своем поле победу в матче с «Вест Хэм» со счетом 4:0.
Как передает «Арменпресс», полузащитник сборной Армении и клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян проявил себя в игре наилучшим образом и стал автором двух голевых передач. Голы с его подач забили Лукаку, Марсиаль.
Полузащитник сборной Армении и клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян провел на поле 89 минут.
Во втором туре первенства премьер-лиги Англии клуб «Манчестер Юнайтед» встретится 19-го августа с командой «Суонси».