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Две голевые передачи Генриха Мхитаряна помогли «Манчестер Юнайтед» одержать победу в матче с «Вест Хэм»


В стартовом туре первенства премьер-лиги Англии клуб «Манчестер Юнайтед» одержал на своем поле победу в матче с «Вест Хэм» со счетом 4:0.

Как передает «Арменпресс», полузащитник сборной Армении и  клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян проявил себя в игре наилучшим образом и стал автором двух  голевых передач. Голы с его подач забили Лукаку, Марсиаль.

Полузащитник сборной Армении и  клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян провел на поле 89 минут.

Во втором туре первенства премьер-лиги Англии клуб «Манчестер Юнайтед» встретится 19-го августа с командой «Суонси».



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