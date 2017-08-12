В Центральном Китае прорвало плотину на одном из водоемов, более 700 человек эвакуированы

В результате прорыва плотины на одном из основных горных водоемов уезда Юеян провинции Хунань /Центральный Китай/, несколько десятков жилых домов оказались затопленными: Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Синьхуа, более 700 человек в срочном порядке были эвакуированы.

Под влиянием продолжительных проливных дождей в субботу утром около 06:00 рядом с водосбросом на местном горном водоеме Сяоцзядун водоизмещением 40 тыс. кубометров произошел сход оползня. В результате чего образовался завал, заблокировавший водослив, вода начала прибывать, и плотина была прорвана. К 10:00 ширина бреши в плотине достигла более десяти метров. Местным властям пришлось срочно эвакуировать из зоны затопления более 700 человек. Сведений о жертвах пока не поступало.

В последние два дня на территорию уездов Пинцзян и Юеян города Юеян обрушились мощные дожди, что вызвало наводнения в ряде мест. В настоящее время ведется интенсивная работа по ликвидации последствий стихии.