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В борьбе с огнем в Хосровском лесу участвует 41 пожарный-спасатель


В Спасательскую службу  МЧС РА  12  августа в 12:30 часов поступил сигнал о том, что в 20-и км от села Урцадзор (Араратская область) в государственном заповеднике «Хосровский лес» горит луг.

На место выехала оперативная группа Пожарно-спасательского отряда – 14 спасателей, 4 пожарных-спасателя из оперативного отряда Областного спасателного управления, 3 человека из Областного ЦКУ,  по 6 человек из Масисского и Араратского отрядов  пожарно-спасательских отрядов и 8 пожарных-спасателей из Араратского оперативного отряда.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на месте  пожара находится начальник Центра  управления  кризисными ситуациями, полковник с/службы Г.Хангелдян.

 



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