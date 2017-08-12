Из-за грозы в Польше погибли 5 человек

После начавшийся с южной стороны Польши грозы с резкими порывами ветра в стране в разных регионах зафиксированы 5 случаев гибели людей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ранения получили 28 человек.

В частности, в населенном пункте Запора упавшее дерево убило 48-летнего мужчину, два подростка были насмерть придавлены деревьями в лагере возле города Сушек, женщина погибла под деревом в Конажынах и еще мужчина также был убит упавшим деревом в палаточном городке в Малых Сворнегацах.

Также многие населенные пункты сейчас находятся без электричества.