У Дональда Трампа состоялся телефонный разговор с Си Цзиньпинем

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Дональда Трампа и власти Северной Кореи проявить сдержанность и воздержаться от "слов и действий", которые могут усилить напряженность. Об этом сообщает Арменпресс, ссылкой на BBC-и.

Дональда Трампа с Си Цзиньпинем. Как сообщают китайские СМИ, председатель Си во время телефонного раговора отметил, что в интересах как КНР, так и США добиться того, чтобы Корейский полуостров стал безъядерной зоной.

Согласно сообщению Белого дома, обе стороны пришли к общему пониманию того, что Северная Корея должна прекратить свое "провокационное и агрессивное поведение".