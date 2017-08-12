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Число жертв столкновения поездов в Египте возросло до 49


Число жертв в результате столкновения поездов в районе Александрии на севере Египта возросло до 49, пострадали не менее 179 человек.

Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Аль-Арабиа.

Минздрав Египта ранее сообщал о 36 погибших и свыше 120 раненых.

 

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