Число жертв столкновения поездов в Египте возросло до 49

Число жертв в результате столкновения поездов в районе Александрии на севере Египта возросло до 49, пострадали не менее 179 человек.

Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Аль-Арабиа.

Минздрав Египта ранее сообщал о 36 погибших и свыше 120 раненых.