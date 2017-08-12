В последнем туре Кубка Сингфилда Левон Аронян проиграл

В Сент-Луисе (США) завершился розыгрыш Кубка Сингфилда.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НОКА, в последнем 9-м туре Левон Аронян играл черными с Магнусем Карлсеном и потерпел поражение, лишившись лидерства в турнире. Набрав 5 очков, армянский гроссмейстер делит 4-5 места.

Победителем турнира стал Максим Вашье-Лаграв (6 очков).