Время в Ереване: 11:07:36,   12 Август

В последнем туре Кубка Сингфилда Левон Аронян проиграл


В Сент-Луисе (США) завершился розыгрыш Кубка Сингфилда.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе НОКА, в  последнем 9-м туре  Левон Аронян играл черными с Магнусем Карлсеном и потерпел поражение, лишившись лидерства в турнире. Набрав 5 очков, армянский  гроссмейстер делит 4-5 места.

Победителем турнира стал Максим Вашье-Лаграв (6 очков).

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации