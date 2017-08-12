Время в Ереване: 11:07:36,   12 Август

Электричество в Артаване восстановлено


Электричество в  Артаване  восстановлено. Об этом Арменпресс сообщил глава общины Атом Варданян. Село было обесточено в  результате  пожара.

«Все опасные  очаги лесного пожара    потушены. Сейчас огня  почти нет, только дымящиеся точки», сказал он.

Он также сообщил, что ущерб селу нанесен небольшой, сгорело 200-300 тюков сена.

Представители всех надлежащих органов на месте,  продолжают  работать.

10 августа близ села Артаван в Вайоц Дзоре возник  пожар (сгорело 450-500 га травяных участков и 80 га лесов), который  удалось потушить только 12 августа. Остались мелкие  очаги, которые  постепенно ликвидируются. На  месте руководит работами министр ЧС РА Давид Тоноян.

 

 

 



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