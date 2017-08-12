Электричество в Артаване восстановлено. Об этом Арменпресс сообщил глава общины Атом Варданян. Село было обесточено в результате пожара.

«Все опасные очаги лесного пожара потушены. Сейчас огня почти нет, только дымящиеся точки», сказал он.

Он также сообщил, что ущерб селу нанесен небольшой, сгорело 200-300 тюков сена.

Представители всех надлежащих органов на месте, продолжают работать.

10 августа близ села Артаван в Вайоц Дзоре возник пожар (сгорело 450-500 га травяных участков и 80 га лесов), который удалось потушить только 12 августа. Остались мелкие очаги, которые постепенно ликвидируются. На месте руководит работами министр ЧС РА Давид Тоноян.