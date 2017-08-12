Европейские индексы - 11-08-17

МОСКВА, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.00% и составил 12014.06 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.06% и составил 5060.92 пункта, британский FTSE снизился на 1.08% и составил 7309.96 пункта, российский MICEX снизился на 0.79% и составил 1944.83 пункта, а RTSI снизился на 0.80% и составил 1022.53 пункта.