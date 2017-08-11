Откроется выставка, посвященная 85-летию живописца Карена Смбатяна
10:42, 11 Август, 2017
В Союзе художников Армении 11-го августа, 18:00, откроется персональная выставка живописца Карена Смбатяна, посвященная его 85-летию. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении, выставка продлится до 15-го августа. На ней будут представлены 60 произведений Карена Смбатяна: от графики - до крупных полотен. Основная тематика его работ – связ человека и природы. Выставка организована компанией «АРТ PR», при содействии Министерства культуры Армении.