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Откроется выставка, посвященная 85-летию живописца Карена Смбатяна


В Союзе художников Армении 11-го августа, 18:00, откроется персональная выставка живописца Карена Смбатяна, посвященная его 85-летию. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении, выставка продлится до  15-го августа. На ней будут представлены 60 произведений Карена Смбатяна: от графики - до крупных полотен. Основная тематика его работ – связ человека и природы. Выставка организована компанией  «АРТ PR», при содействии Министерства культуры Армении.

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