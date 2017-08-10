Арташес Гегамян: Стратегический союз России и Армении – на века (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)

Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет.

Лорд Пальмерстон, премьер-министр Анлии в 1855-1865 гг.

(слова сказаны на кануне Крымской войны 1853-1856 гг.)

Июль и август 2017 года запомнятся не только аномальной жарой, установившейся на европейском континенте, когда температура в 11 странах Европы превысила отметку в 40 градусов по Цельсию, но и крайне обострившейся геополитической ситуацией.

Итак, 25 июля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о расширении санкций в отношении России. За его обновленный вариант проголосовал и Сенат США, причем с подавляющим большинством – 98 голосов «за» из 100. Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал одобренный двумя палатами Конгресса законопроект H.R. 3364 «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который получил силу закона. Чтобы полнее представить всю серьезность принятого закона, внимательно вдумаемся в комментарии самого Дональда Трампа. Итак, президент США, объясняя побудительные мотивы своего решения, заявил, что подписал данный законопроект в целях сохранения национального единства. При этом он также отметил, что принятый закон нарушает полномочия президента, ограничивает компетенции исполнительной власти, в целом наносит ущерб интересам американских и европейских союзников США, а также является «поспешным и ущербным» для отношений с Россией, способствующим сближению Москвы, Пекина и Тегерана. Примечательно, что отдельные аналитики усмотрели в позиции Трампа действо, напоминающее поведение небезызвестного евангельского персонажа, прокуратора Иудеи Понтия Пилата, умывающего руки.

Вполне резонно, что у читателя может возникнуть вопрос; так что же заложено в антироссийских санкциях, которые, в случае реализации поставленных в них задач, способны «сохранить единство американской нации»? Какая демоническая сила заложена в Россию, которая препятствует разрешению судьбоносных для США проблем? И наконец, что вменяется в вину России? Думается, что, не ответив на эти, лежащие на поверхности вопросы, будет бесперспективно рассматривать возможные последствия антироссийских санкций на ее военно-политических и экономических союзников. Республика Армения, будучи членом ОДКБ и ЕАЭС, по вполне резонным причинам кровно заинтересована в подробном рассмотрении комплекса этих вопросов.

Так, американские законодатели описывая выводы, на основании которых Конгресс предлагает ввести санкции, в частности, отмечают, что:

Правительство Российской Федерации стремится оказывать влияние на всю Европу и Евразию, в том числе бывшие республики Советского Союза, путем предоставления ресурсов политическим партиям, аналитическим центрам и группам гражданского общества, которые сеют недоверие к демократическим институтам, пропагандируют ксенофобские и нелиберальные взгляды и подрывают европейское единство… Правительство Российской Федерации в значительной степени ликвидировало русскоязычный независимый медиасектор и серьезно сокращает свободные и независимые СМИ в границах Российской Федерации. Российские Медиа, которые финансируются и контролируются правительством РФ и вещают в России и за ее пределами, регулярно распространяют антизападную дезинформацию… Правительство России продолжает нарушать свои обязательства по Будапештскому меморандуму и Хельсинкскому заключительному акту, так как Россия аннексировала Крым, оккупировала Южную Осетию и Абхазию и продолжает дестабилизацию на Востоке Украины. Правительство Российской Федерации продолжает игнорировать условия соглашения о прекращении огня, достигнутое в августе 2008 года по Грузии, которое требует вывода войск Российской Федерации, свободного доступа гуманитарных групп к регионам Южной Осетии и Абхазии и мониторинга зоны конфликта наблюдательной миссией ЕС. Правительство Российской Федерации не соблюдает условия Минского соглашения для разрешения продолжающегося конфликта на востоке Украины. Правительство РФ нарушает договор между США и СССР о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не выполняет свои обязательства по договору об открытом небе.

К этому перечню следует также добавить и пункт закона, который требует изучения и оценки последствий замораживания российских активов на территории США, под которыми подразумеваются расширенные активы государственных компаний РФ. В этой связи достаточно упомянуть, что российское государство хранит в ценных бумагах американского государства 109 млрд долларов США, что более четверти ее международных резервов.

Ну при всем желании все то, что записано в законе о санкциях, не тянет для такой страны, как США, на судьбоносность, и уж никак не может рассматриваться, как необходимое условие для сохранения единства американской нации. Да, принятие закона, во-первых, это межпартийный консенсус, то есть пакетное соглашение, благодаря которому Республиканская партия получает возможность отменить медицинскую реформу, введенную президентом Бараком Обамой, так называемую «Obamacare». Да, для Дональда Трампа отменить эту реформу принципиально важно, потому что это был один из ключевых пунктов его предвыборной программы.

Вместе с тем, думается, что принятие закона о санкциях против России, Ирана и КНДР вкупе с информацией, переданной 2 августа т.г. The Neew York Times о том, что Белый дом готовит список экономических санкций против Китая из-за того, что Пекин недостаточно активен в решении проблемы КНДР и на этом фоне мы видим консолидированную поддержку со стороны России и Китая в Совете Безопасности ООН при голосовании 4 августа т.г. по вопросу введения новых санкций в отношении Северной Кореи. Позицию России и Китая приветствовал Дональд Трамп и заявил о намерении продолжить работу с «союзниками и партнерами». Позиция президента США вновь и вновь наводит на мысль, что Дональд Трамп намерен решать судьбоносные не только для США, но и для всего мира задачи. Что же под этим понимать, попробуем разобраться.

Так, согласно Справочника ЦРУ (World Factbook) государственный внешний долг США на 31 марта 2016 года составил 19 трлн 911 млрд 51 млн долларов, а суммарный долг стран мира составил более 70 трлн 600 млрд долларов. Всего за 11 месяцев 2016 финансового года (сентябрь 2015 г. – август 2016 г.) дефицит бюджета США достиг 621 млрд долл., что на 17 % больше аналогичного показателя 2015 года. Всего же за 2016 финансовый год национальный долг США может увеличиться на 1,36 трлн долларов. Разница между этим показателем и суммой дефицита бюджета США объясняется тем, что в него входят также внутригосударственные заимствования различных внебюджетных фондов. При этом отметим, что за последние 8 лет национальный долг США увеличился на 10 трлн долл., в то время как для предыдущих 10 трлн долларов накопившегося национального долга потребовалось более 200 лет. Следует подчеркнуть, что Республиканская партия США неоднократно высказывала свое принципиальное несогласие и возмущение растущим объемом национального долга. Более того, непринятие с их стороны курса демократов (в годы президентства Обамы) выразилось в двух системных кризисах 2011-го и 2013-го годов. В результате этого в октябре 2013 года правительство США, по сути, приостановило работу на 16 дней из-за того, что не был принят бюджет страны на очередной финансовый год, в том числе не были предусмотрены расходы на госслужащих. Конгрессмены-республиканцы уступили лишь за день до даты объявления дефолта по государственному долгу США. То есть США фактически жили без власти две недели. Из-за скандала, который сильно пошатнул репутацию властвующей элиты, как демократов, так и республиканцев, Конгрессом США было принято решение об объявлении моратория на установление нового потолка государственного долга, который закончился в марте 2017 года. Не приходится сомневаться, что предстоящий в октябре процесс принятия Федерального бюджета США на 2018 финансовый год будет не менее драматичным, чем в 2013 году, тем более с учетом его амбициозности, особенно в плане оборонных расходов. Так, 23 мая 2017 г. администрация Дональда Трампа опубликовала запрос в Конгресс на федеральный бюджет на 2018 финансовый год. Администрация Трампа предложила расходы в размере 677,1 млрд долл. на «национальную деятельность федерального правительства, связанную с обороной». Отметим, что по установленным лимитам Акта о бюджетном контроле 2011 года, военный бюджет США на 2018 год должен был бы, если следовать правиле Акта, составить 549 млрд долл. Администрация Обамы на 2017 год определила военный бюджет в 584,5 млрд, превысив установленные Актом 2011 года лимиты, а администрация Трампа, запросившая на все оборонные расходы 677,1 млрд долларов, превысила лимиты Акта о бюджетном контроле на $ 118,6 млрд. Примечательно, что Палата представителей Конгресса США 14 июня т.г. приняла проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, причем конгрессмены одобрили финансирование в размере 696,5 млрд долларов, что на 19,4 млрд больше первоначально запрашиваемой суммы. За документ высказались 344 члена палаты, против – 81. Такое в целом единодушие конгрессменов наводит на мысль, что еще накануне принятия оборонного бюджета республиканцы и демократы уже пришли к компромиссу о принятии закона о санкциях против России. Однако, это тема отдельного анализа. Здесь же обратим внимание на другой весьма существенный фактор.

Анализируя состояние мировой финансовой системы, огромное воздействие на которую со стороны США трудно переоценить, напрашивается вывод, а именно: главная проблема, которую призван решить Дональд Трамп на посту президента США, – это, в первую очередь, проблема американского национального долга, который уже более чем на 7% превысил ВВП этой страны. Причем возможные варианты решения этой проблемы имеют глубокие корни. Они упираются в фундаментальные противоречия подходов внутри самой американской элиты, между республиканцами, условно назовем их националистами, и глобалистами, идеологами глобальной финансовой империи во главе с США. Положение усугубляется и тем, что в настоящее время гегемон мировой финансовой системы – США оказался подвержен воздействию так называемого парадокса, дилеммы Триффина, неразрешимость которой чревата перерасти в глобальную финансовую катастрофу. Дилемма (парадокс) Триффина заключается в следующем: государство (в нашем случае США), которое эмитирует резервную валюту (доллар), безусловно должно гарантировать наличие достаточного количества денежных знаков и эквивалентов для потребностей всего остального мира. Однако, чем больше денежной массы эмитируется, а в современных условиях в колоссальных объемах, тем больше возрастает интенсивность инфляционных процессов в стране-эмитенте мировой резервной валюты. Чтобы сбалансировать инфляционные процессы, капитал из страны эмитента, то есть США, должен вывозиться с более высокой интенсивностью, чем импортируются товары вследствие эмиссионных процессов. Именно эту картину мы наблюдали в США в годы президентства Барака Обамы. Именно против подобной политики выступал в ходе предвыборной борьбы Дональд Трамп, выражая свое категорическое несогласие с вывозом из страны капитала на сотни и сотни миллиардов долларов. В подтверждение сказанного отметим, что 17 июля 2017 года президент США подписал указ об учреждении Дня Made in America и надели Made in America, при этом речь идет ни больше ни меньше, как о возрождении американской промышленности под лозунгом «Покупай американское, нанимай американцев!» Скажем больше. «Восстановление американской промышленности, – заявил Трамп при подписании указа, – восстановит не только благополучие, но и нашу гордость и веру в себя. Оно оживит нашу независимость и укрепит родственные узы, связующие наши сообщества и наших граждан». Следуя лозунгу «Покупай американское, нанимай американцев!», почему бы не создать условия для продажи американского сланцевого газа, к примеру, европейским союзникам, этак на несколько сот миллиардов долларов в годовом исчислении. Это значительно сократит дефицит платежного баланса. Ведь уже не приходится говорить о том, что за 2016 год в целом дефицит внешней торговли США составил 502,25 млрд долларов, достигнув самого высокого уровня с 2012 года. Рост дефицита составил 0,4% по сравнению с 2015 годом, когда он составил 500,36 млрд долл. Что касается товаров (без услуг), то если в 2015 году дефицит торговли товарами, например, с Китаем составил 365, млрд долл., то в 2016 году сократился до 347 млрд долларов (почти половина всего торгового дефицита, который в 2015 году составил 736,2 млрд долл.). Или реализация этого же лозунга, естественно, предполагает проведение в США умеренной политики протекционизма, возврат заводов из третьих стран в США, сокращение социальных обязательств федерального бюджета (включая свертывание федеральной программы «Obamacare»), пакет налоговых льгот и 1 трлн долл. инвестиций в инфраструктуру. Реализация этих мер, бесспорно, поможет решению поставленной Трампом задачи по реиндустриализации Америки. И это для 45-го президента США имеет особое значение и нашло свое подтверждение 28 февраля 2017 г. в первом обращении Дональда Трампа Конгрессу США. В пользу востребованности своих предложений Трамп, в частности, заявил: «94 млн американцев безработные, более 43 млн людей живут в бедности и более 43 млн живут на талонах на питание. Один из пяти трудоспособных человек не работает… Мы должны запустить двигатель нашей экономики». Правда, эксперты сразу же оспорили цифру 94 млн безработных, приводя свои разъяснения. Но, суть важно.

Думается, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что успешная реализация программы Трампа по «революционному преобразованию» экономики США, неизбежно приведет к фундаментальной ломке мировой финансовой системы, за которой стоят глобальные транснациональные финансовые организации, которые, кстати, на президентских выборах США в 2016 году поддерживали кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. В пользу подобного утверждения сама сущность Парадокса Трифина, а именно: чтобы доллар США работал как глобальная резервная валюта, необходимо постоянно поддерживать большой торговый дефицит, чтобы экспортировать эту валюту (доллар США) в количестве, необходимом остальной части мира. Программа президента Трампа нацелена на минимизацию этого фактора и в случае ее реализации будет иметь эффект с точностью до наоборот. Здесь следует также упомянуть и о других условиях, при которых валюта по праву будет мировой резервной, а именно валюта (в нашем случае доллар) должен свободно обращаться на мировом рынке и быть достаточно ликвидной, чтобы торговаться в номинальном количестве на мировом валютном рынке. Чтобы представить о каких суммах идет речь, приведем выдержку из сообщения Bloomberg от декабря 2016 года: «На мировом валютном рынке снижается объем торгов (5,1 трлн долларов в сутки), что может негативно повлиять на возможности трейдеров по хеджированию рисков, предупреждает Банк международных расчетов… В 2013 году объем торгов на мировом валютном рынке составлял 5,4 трлн долларов в сутки». Очевидно, что программа Трампа, достаточно просто и емко выраженная в лозунгах «Покупай американское, нанимай американцев!», также не будет нацелена на колоссальную эмиссию доллара со стороны Федеральной Резервной системы (далее ФРС), что будет естественно в условиях многомиллиардного сокращения объемов импорта и вывоза американского капитала за рубеж.

Продолжение.