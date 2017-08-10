В 7-м туре Кубка Синкфилда Аронян одержал победу и сравнялся с лидерами

Состоялся 7-й тур Кубка Синкфилда. Как передает «Арменпресс», Левон Аронян черными обыграл Хикару Накамура.

Традиционный Кубок Синкфилда, являющийся третьим этапом Grand Chess Tour, проходит с 31 июля по 12 августа в Сент-Луисе. 10 гроссмейстеров играют по круговой системе. Общий призовой фонд – 300 тысяч долларов, победитель получает 75 тысяч.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2822), Уэсли Со (США, 2810), Фабиано Каруана (США, 2807), Левон Аронян (Армения, 2799), Хикару Накамура (США, 2792), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Виши Ананд (Индия, 2783), Сергей Карякин (Россия, 2773), Петр Свидлер (Россия, 2751), Ян Непомнящий (Россия, 2751).

Результаты 7 тура: Ананд – Непомнящий 1-0, Накамура – Аронян 0-1, Вашье-Лаграв – Карякин, Свидлер - Карлсен, Со – Каруана ничьи.

Положение после 7 туров: 1-3. Аронян, Ананд, Вашье-Лаграв – по 4,5; 4. Карлсен – 4; 5-6. Каруана, Карякин – по 3,5; 7. Свидлер – 3; 8-10. Непомнящий, Накамура, Со - по 2,5.

Пары 8 тура: Ананд - Вашье-Лаграв, Аронян – Свидлер, Непомнящий – Карлсен, Каруана - Накамура, Карякин – Со.