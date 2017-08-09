Подорожание входных билетов на территорию храмов Звартноц и Гарни оправданно, если подразумевает добавленную стоимость: Мехак Апресян

Подорожание входных билетов на территорию храмов Звартноц и Гарни оправданно, если подразумевает добавленную стоимость – а именно, новое качество услуг. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Госкомитета по туризму при Министерстве экономического развития и инвестиций Армении Мехак Апресян.

По его словам, Армения не уступает на международном туристическом рынке в смысле конкурентоспособности, однако любое подорожание неприятно. «Это может отризательно сказаться на нашем туристическом продукте, однако, если подорожание входных билетов на территорию храмов Звартноц и Гарни подразумевает добавленную стоимость, то оно оправданно. Если турист заплатил больше, но получил более качественные услуги, он не чувствует себя разочарованным. Думаю, что повышение качества услуг последует за подорожанием»,- сказал председатель Госкомитета по туризму при Министерстве экономического развития и инвестиций Армении Мехак Апресян.

драмов, для туристов – 1000 драмов, сейчас же предлагается повысить ее, соответственно, до 500 и 1500 драмов.

ГПОН «Служба охраны исторических и культурных памятников» предложило повысить входную плату в храмах Звартноц и гарни. До сих пор она составляла для местных 250