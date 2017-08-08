Бурджанадзе обвинила Саакашвили в развязывании войны в Южной Осетии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили несет ответственность за августовскую войну 2008 года, заявила экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Войну начал Саакашвили. Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нем. Представители всех СМИ объявили меня врагом Грузии. И до сих пор - несмотря на выводы расследования комиссии ЕС, несмотря на заявления Хайди Тальявини (швейцарский дипломат, возглавляла международную комиссию по расследованию причин конфликта 2008 года) и всеобщее понимание того, что произошло на самом деле, - в Грузии неудобно говорить о том, что войну начал Саакашвили. Никто не хочет акцентировать на этом внимание и говорить на эту тему", - сказала Бурджанадзе в интервью RT.

При этом она подчеркнула, что никогда не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. "Мне кажется, если кто-то из грузинских политиков решит это сделать, он очень скоро покинет свой пост", - сказала Бурджанадзе.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооружённое нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.