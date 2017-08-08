Молодежная столица Армении будущего года будет названа в сентябре

В сентябре станет ясно, какой из городов Армении будет назван в качестве молодежной столицы Армении будущего года. За это звание борются Джермук, Иджеван и Гавар. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал замминистра по делам спорта и молодежи Армении Арсен Карамян.

По его словам, при отборе учитывают 2 составляющие. «Один из критериев - sms-голосование, которое проводится сейчас и продолжится до конца августа. Второй компонент – оценки независимых экспертов»,- сказал замминистра по делам спорта и молодежи Армении Арсен Карамян.

Цель конкурса – поощрение городских властей разрабатывать на местах модели молодежной политики, способствовать в областях развитию молодежных организаций и инфраструктур.

Идея подобного конкурса возникла еще в 2012 году, была осуществлена в 2013-м году. До сих пор молодежными столицами Армении признавались Сисиан, Степанаван, Гюмри, Чаренцаван.