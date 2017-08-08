На Международной олимпиаде по математике студенты из Армении показали высокие результаты

В болгарском городе Благоевград с 31 июля по 6 августа проходила 24-ая международная студенческая олимпиада по математике (IMC), в которой участвовали команды более 70 мировых вузов (331 участник).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства образования и науки Армении, нашу страну на данной олимпиаде представили студенты из Ереванского государственного университета (ЕГУ), Американского университета Армении и Российско-армянского университета (РАУ).

Отмечается, что команды из Армении показали высокие результаты, завоевав две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

ЕГУ на олимпиаде представляли 4 участника, 2 из которых – Альберт Геворкян и Вазген Микаелян – завоевали золотые медали, а Аветик Карагезян и Геворк Мнацаканян – серебряные медали.

Олимпиада проходила как в индивидуальном, так и в командном зачетах.

Альберт Геворкян в индивидуальном зачете занял 15 место. А в командном соревновании команда ЕГУ заняла 7 место. Это беспрецедентный результат для команды ЕГУ. До этого результата самым высоким было 15 место.

Студент Американского университета Армении Артем Косян и студент РАУ Грачья Кочарян завоевали бронзовые медали.