Кровавое столкновение между чеченцами и азербайджанцами в России

Кровавое столкновение между чеченцами и азербайджанцами произошло в России – в Зеленограде.

Как передает Арменпресс, сообщает азербайджанский сайт azadliq.info.

По сообщению местной полиции, во время побоища звучали выстрелы.

3 гражданина Чечни с ножевыми ранениями были доставлены в больницу, где они из них скончался.

При попытке бегства с места происшествия все азербайджанцы были схвачены.