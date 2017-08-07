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Кровавое столкновение между чеченцами и азербайджанцами в России


Кровавое столкновение между  чеченцами и азербайджанцами произошло в России – в Зеленограде.

Как  передает Арменпресс, сообщает азербайджанский  сайт azadliq.info.

По сообщению местной  полиции, во время побоища звучали выстрелы.

3 гражданина Чечни с  ножевыми ранениями были доставлены  в больницу, где они из них скончался.

При попытке бегства с места  происшествия все азербайджанцы были схвачены.



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