Отсутствие Алиева на инаугурации Роухани иранист объясняет проблемами в азербайджано-иранских отношениях

В последние годы в азербайджано-иранских отношениях появились многочисленные проблемы, вследствие которых Иран пересматривает свою политику на Южном Кавказе.

В беседе с Арменпресс об этом сказал иранист Армен Исраелян. По его словам, на какой-то краткий период наметилась некоторая экономическая активность в их отношениях, однако политических проблем накопилось столь много, что не представилось возможным нормально продолжать отношения.

«Азрбайджан никогда не переставал вести антииранскую деятельность, оскорбительную политику в отношении иранского духовенства и притязать на иранские территории. Просто после 2013г. Иран немного изменил южно-кавказскую политику, и проблемы с Азербайджаном были отодвинуты в сторону. Тегеран сконцентрировался на экономике, однако глобальная геополитическая ситуация сложилась таким образом, что экономическое сближение Ирана и Азербайджана при наличии таких проблем стало невозможным», - сказал Исраелян.

Он связывает это с углубляющимися отношениями между Азербайджаном Саудовской Аравией.

«Саудовская Аравия угрожает национальной безопасности Ирана. К тому же в Азербайджане при попустительстве власти активизировался вахабизм. Иран не раз говорил об этом», - сказал он.

А «обещание» Азербайджана построить ж/дорогу Иран-Азербайджан оказалось очередным продуктом азербайджанской пропаганды.

«Отрезок, который, как они представляют, якобы задействован, есть не что иное, как ж/дорожный мост длиной 80 метров, который даже не прошел окончательного тестирования. Перспектива строительства необходимых Ирану сотен километров дороги тает с каждым днем», сказал Исраелян.

На инаугурацию президента Роухани Алиев демонстративно не поехал, чтобы подчеркнуть, что проблемы есть и что Азербайджан отказывается от принятых ранее договоренностей.

«Финансируемые Азербайджаном ираноязычные газеты пишет, что Роухани приглашал Алиева, но последний отказался. Это был месседж Ирану, что отныне отношения будут развиваться в таком формате, и думаю, что Тегеран пересмотрит свою политику на Ю.Кавказе, и Армении здесь отводится большая роль», - сказал Исраелян.