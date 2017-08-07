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Отсутствие Алиева на инаугурации Роухани иранист объясняет проблемами в азербайджано-иранских отношениях


В последние  годы в  азербайджано-иранских отношениях появились многочисленные проблемы, вследствие  которых Иран пересматривает свою политику  на  Южном Кавказе.

В  беседе с Арменпресс об этом сказал иранист Армен Исраелян. По его словам, на какой-то краткий  период наметилась некоторая экономическая активность в  их отношениях, однако политических проблем накопилось столь много, что не представилось возможным нормально продолжать отношения. 

«Азрбайджан  никогда  не  переставал вести антииранскую деятельность, оскорбительную политику  в  отношении иранского духовенства и притязать на иранские  территории. Просто после  2013г. Иран немного изменил южно-кавказскую политику, и проблемы  с Азербайджаном были отодвинуты  в  сторону. Тегеран сконцентрировался на  экономике, однако глобальная  геополитическая ситуация сложилась таким образом, что экономическое  сближение  Ирана и Азербайджана  при наличии таких проблем стало невозможным», - сказал Исраелян.

Он  связывает это  с  углубляющимися отношениями между  Азербайджаном  Саудовской  Аравией. 

«Саудовская Аравия угрожает национальной  безопасности Ирана. К тому  же в Азербайджане  при попустительстве власти активизировался вахабизм. Иран не  раз говорил об этом», - сказал он.

А «обещание» Азербайджана построить ж/дорогу Иран-Азербайджан оказалось очередным продуктом азербайджанской  пропаганды.

«Отрезок, который, как  они представляют,  якобы задействован, есть не  что иное,  как ж/дорожный мост длиной 80 метров, который  даже  не  прошел окончательного тестирования. Перспектива  строительства необходимых Ирану сотен километров дороги тает с каждым днем», сказал Исраелян.

На инаугурацию президента  Роухани Алиев  демонстративно не  поехал, чтобы  подчеркнуть, что проблемы  есть и что Азербайджан отказывается от принятых ранее договоренностей.

«Финансируемые Азербайджаном ираноязычные  газеты  пишет, что Роухани приглашал Алиева, но последний  отказался. Это был месседж Ирану, что отныне отношения будут развиваться в  таком формате, и думаю, что Тегеран пересмотрит свою политику  на Ю.Кавказе, и Армении здесь отводится большая роль», - сказал Исраелян. 

 

 

  

 



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