В Ереване почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Начальник управления культуры аппарата мэрии Еревана Рубен Оганесян и чрезвычайный и полномочный посол Японии в РА Эйджи Тагучи у «Мемориала мира» в детском парке столицы присутствовали на церемонии, посвященной памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В своей речи начальник управления культуры отметил, что мэрия Еревана осуждает атомную бомбардировку японских городов, в результате которого погибли десятки тысяч людей. Рубен Оганесян от имени всех ереванцев передал соболезнования японскому народу.Во время церемонии чествования по случаю годовщины трагедии выступили также чрезвычайный и полномочный посол Японии в РА Эйджи Тагучи, кстати, на армянском, а также председатель общественной организации «Хикари» Карине Пилипосян.В знак сохранения мира во всем мире, к «Мемориалу мира» были прикреплены бумажные журавли, и птица, символизирующая мир, на крыльях которой былии изображены государственные флаги Армении и Японии. Стоит также отметить, что «Мемориал мира» был привезен в Ереван в 2014 году из Хиросимы.