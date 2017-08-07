В селе Вардаовит Вайоцдзорской области Армении волки напали на стадо овец

В министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сегодня, 7 августа, поступило сообщение о том, что на пастбище села Вардаовит Вайоцдзорской области республики волки растерзали овец. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления.

Выяснилось, что в воскресенье, 6 августа, около 06:00, волки растерзали 5 овец и 20 коз, а 45 голов мелкого рогатого скота – пропали.

Полученные сведения были переданы начальнику Управления сельского хозяйства и охраны природы областной администрации и представителю министерства сельского хозяйства в Национальном центре кризисного управления МЧС.