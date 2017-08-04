Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

Telegraph: Саркози станет фигурантом расследования о проведении мундиаля в Катаре


Экс-президент Франции Николя Саркози станет фигурантом уголовного расследования о победе заявки Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По информации издания, французские следователи в настоящее время изучают вопрос о том, мог ли бывший президент Франции получать средства от сделок, которые обсуждались во время подачи заявки на проведение чемпионата 2022 года, включая продажу Катару парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Внимание следствия сосредоточено еще на нескольких сделках, включая приобретение одной из французских фирм, оказывающих коммунальные услуги, инвестиционной компанией Qatari Diar.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации