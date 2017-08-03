Из израильского сайта Haaretz удалили статью, рассказывающую о тайном бизнесе семьи Алиевых

Из израильского сайта Haaretz удалили статью, рассказывающую о капиталах властной элиты Азербайджана, относительно которой официальный Баку выступил с рядом заявлений.

30-го июля в израильской газете Haaretz была опубликована статья, рассказывающая о тайном бизнесе и капитале семьи Алиевых в Израиле. Как передает «Арменпресс», газета писала, что министр туризма Израиля Ярив Левин в своем интервью, среди прочих, рассказал и об инвестициях семьи Алиевых в Израиле.

«Например, несколько месяцев назад жена и сын президента Азербайджана Алиева купили в Израиле особняк стоимостью в 6 млн долларов, и, по просьбе Азербайджана, за ним наблюдают наши силы безопасности»,- сказал министр туризма Израиля Ярив Левин.

В статье Haaretz говорится, что сын Ильхама Алиева – Гейдар Алиев-младший, уже несколько месяцев, как находится под наблюдением израильских властей, живет в этом особняке и пытается излечиться от тяжелого заболевания.

«Члены семьи Алиевых инвестировали в здреавоохранение и туризм в Израиле около 600 млн долларов, жена Алиева в течение последних 5 лет сделала крупные инвестиции и сотрудничает с благотворительными фондами Израиля»,- сказал министр туризма Израиля Ярив Левин.

Однако в сайте газеты Haaretz указанной статьи нет: минуты спустя после появления материала в азербайджанской прессе, СМИ Азербайджана опубликовали опровержения, и даже заявление посла Израиля в Азербайджане Дана Стави о том, что публикация в Haaretz была «фейковой».

Скандал получил новое развитие: как показывают исследования «Арменпресс», здесь нет и речи о «фейке». Публикация в сайте Haaretz подтверждена скрин-шотами, материал сохранен в поисковике Google. Более того – все ссылки в материале действительны, что доказывает, что протесты Баку относятся к доброкачественной статье, которая сначала была опубликована, затем – удалена.

Ни Haaretz, ни министерство туризма Израиля не делали зааявлений о фальсификации. Не подлежит сомнению и профессионализм автора статьи, имеющего долгосрочный опыт работы. Примечательно, что автор, который печатается в этой газете почти ежедневно, 31-го июля ничего не опубликовал в газете Haaretz.

О богатстве семьи Алиевых говорилось много, был даже международный офшорный скандал, однако ранее никогда об этом не говорил высокопоставленный чиновник иного государства. Власти Азербайджана всегда болезненно воспринимают разговоры о своем баснословном богатстве и роскошном образе жизни, из-за этого подвергались преследованиям и сидят в тюрьмах многие журналисты.