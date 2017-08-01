50 тысяч туристов из разных стран мира: туристическая активность в Дилижане на высоком уровне

Достопримечательности, прекрасная природа, богатая кухня - туристическая активность в Дилижане на высоком уровне. В местных гостиницах и домах отдыха нет недостатка в туристах, в городе уже побывало 50 тысяч туристов из разных стран мира.

В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь мэра Дилижана Альберт Симонян рассказал, что город имеет возможность принять и больше туристов, и до конца сезона планируется принять еще 20 тысяч туристов из разных стран мира.

«Одновременно вся гостиничная сеть Дилижана в состоянии принять 5 тысяч туристов. Параллельно развивается сеть гостевых домов. Местные жители быстро реагируют на спрос, стало больше предложений коттеджей, процесс развивается. Развитие гостиничного бизнеса решает и социальные задачи – открываются рабочие места, новые услуги. Акеивнее идет торговля»,- сказал пресс-секретарь мэра Дилижана Альберт Симонян.

В Дилижане предпочитают отдыхать как местные, так и иностранцы, которых в последние годы наблюдается все больше. Альберт Симонян особо выделяет роль международной школы в Дилижане, где учатся дети из 75 стран, к которым призжают их родители и друзья.

Значительная часть иностранных туристов приезжает из РФ. За ними следуют туристы из Европы, городские власти Дилижана активно сотрудничают с рядом французских городов, организуются взаимные визиты.

Городские власти Дилижана не довольствуются достигнутым: предпринимаются шаги по развитию инфраструктур. Кроме того, они поддерживают проведение в городе культурных мероприятий: самый недавний пример – фестиваль танца, сейча в городе действует выставка протретов кисти известных художников.

Как сказал пресс-секретарь мэра Дилижана Альберт Симонян, они активно работают с частными компаниями, которые предлагают новые услуги, возможности экстремального спорта.