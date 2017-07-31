Гражданин Украины провел 17 лет в плену в Азербайджане

Гражданин Украины провел 17 лен в рабстве в Азербайджане, и был освобожден только в результате спецоперации полиции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает в своем Facebook замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Аброськин сообщает, что сейчас посольство Украины в занимается его возвращением из азербайджанского плена на родину.

Начиная с 1991 года, мужчина регулярно приезжал в эту страну для сезонного трудоустройства. Ориентировочно в 1999 году он попал к работодателю, который используя физическое насилие, принудил его к рабскому труду.

За время 17-летнего рабства мужчину не один раз "перепродавали" для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве. И только в апреле 2016 года он был освобожден в ходе полицейской спецоперации на животноводческой ферме в Баку.

Его нашли в крайне тяжелом состоянии. Долгое время он не мог ни говорить, ни адекватно воспринимать действительность.

Прошел длительный курс реабилитации под контролем госорганов и теперь чувствует себя удовлетворительно.

Через 13 лет после исчезновения украинский суд признал его без вести пропавшим, и его прописка была изъята из регистра. Родных у него нет.

В марте 2017 ему был восстановлен паспорт гражданина Украины. И посольство Украины в Азербайджане занимается его возвращением на родину.