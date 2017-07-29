Летчик Акопов  будет награжден медалью за Мужество – президент Украины позвонил ему лично

Президент Украины Петр Порошенко позвонил пилоту Александру Акопову, который в неблагоприятных условиях героически посадил сильно поврежденный самолет в стамбульском аэропорту Ататюрк.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

«Благодаря Вашему высокому профессионализму и беспрецедентной стойкости отныне 121 пассажир и 6 членов экипажа будут отмечать второй день рождения. Украина гордится такими сыновьями», - сказал Порошенко по телефону.

Он сообщил также, что подписал указ о награждении Акопова медалью за Мужество и сам лично вручит ему награду.

В свою очередь Акопов рассказал президенту подробности происшествия, отметив, что и далее будет честно выполнять свои обязанности, поблагодарив Порошенко за звонок и награду.

Самолет турецкой авиакомпании Atlas Global, благодаря украинскому летчику Александру Акопову в условиях сильнейшего ливня и града в Стамбуле совершил блестящую посадку в Анкаре.

Град нанес серьезное повреждение в носовой части самолета, разбил лобовое стекло, вывел из строя автопилот. Пилоту удалось посадить самолет, имея возможность обозрения только через боковой иллюминатор.

Летчику рукоплескал весь аэропорт. Пилоты других самолетов подбежали к нему с флагами – чтобы пожать руку герою.

В самолете был 121 пассажир и 6 членов экипажа.

Судя по фамилии, в сети предполагают, что он армянин.