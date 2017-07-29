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Летчик Акопов  будет награжден медалью за Мужество – президент Украины позвонил ему лично


Президент Украины  Петр Порошенко позвонил пилоту  Александру  Акопову, который  в  неблагоприятных условиях героически посадил сильно поврежденный  самолет в  стамбульском аэропорту Ататюрк.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный  сайт президента Украины. 

«Благодаря Вашему высокому профессионализму и беспрецедентной  стойкости отныне  121 пассажир и 6  членов  экипажа  будут отмечать второй  день рождения. Украина гордится такими сыновьями», - сказал Порошенко по телефону.

Он сообщил также, что подписал указ о награждении Акопова медалью за Мужество и сам лично вручит ему  награду.

В свою очередь Акопов  рассказал президенту подробности происшествия, отметив, что и далее будет честно выполнять свои обязанности, поблагодарив  Порошенко за  звонок  и награду. 

Самолет турецкой авиакомпании Atlas Global, благодаря украинскому летчику Александру  Акопову в  условиях сильнейшего ливня и града в  Стамбуле совершил блестящую посадку в  Анкаре.

Град нанес серьезное  повреждение в  носовой  части самолета, разбил лобовое  стекло, вывел из строя  автопилот. Пилоту  удалось посадить самолет, имея возможность обозрения  только через  боковой иллюминатор. 

Летчику рукоплескал весь аэропорт. Пилоты  других самолетов подбежали к  нему  с флагами – чтобы  пожать руку  герою.

В самолете  был 121 пассажир и 6 членов  экипажа.

Судя  по фамилии, в  сети предполагают, что он армянин.



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