Ушла из жизни актриса, драматург Анна Петросян

На 82-м году жизни скончалась актриса, драматург, публицист, член Союза писателей Армении с 1975г. Анна (Анелка) Петросян

Об этом Арменпресс сообщили в СПА.

Коллектив Арменпресс выражает соболезнование родным и близким Анны Петросян, разделяет их скорбь.