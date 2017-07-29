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Ушла из жизни актриса, драматург Анна Петросян


На 82-м году  жизни скончалась актриса, драматург, публицист, член Союза писателей  Армении с 1975г.  Анна (Анелка) Петросян

Об этом Арменпресс сообщили в СПА.

Коллектив  Арменпресс выражает соболезнование  родным и близким Анны  Петросян, разделяет их скорбь.

  



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