Пантомима дает мне  возможность полного самовыражения – Диана Нерсесян

Долгие годы проживающая во Франции молодая артистка пантомимы Диана Нерсесян на днях приехала на родину для участия в Международном фестивале пантомимы им. Леонида Енгибаряна. Выступление артистки взволновало и впечатлило. Корреспондент Арменпресс побеседовал с Дианой о ее жизни и творчестве, о планах.

- Как возник интерес к пантомиме?

- Первые шаги я сделала еще в Ереване – в Государственном театре пантомимы. Юри Костанян нашел меня в театре «Патуан» («Окно»), где я играла в спектакле «Росинант». Костанян пригласил меня в свой театр.

- Что было в пантомиме, чего вы не могли найти в театральном слове?

- Язык тела мне доступнее, ближе. Чрезвычайно интересно общаться языком тела, жеста, танца. Слово передает информацию и немного ограничивает в выражении, а движение дает возможность развивать воображение.

- «Жемчужина» (Perle) рассказывает о женщине, живущей в 90-х годах, у которой будет ребенок. Почему вы обратились к тем годам, к этой теме?

- Я помню многое из тех времен. В нашем дворе жил мальчик, с которым прошло мое детство. Он ушел на Арцахскую войну и не вернулся. В память врезалась картина: как его мать рвала на себе волосы у тела сына. Думаю, в тот момент и родился во мне этот спектакль. Меня захватили эмоции женщины, которая потеряла ребенка, но продолжает жить. Именно это я и пыталась показать в спектакле. Над ним мы работали с Микой Ватиняном.

- Вы говорите об общечеловеческой боли, а не только о армянской, женской. Как вопринимают это французские зрители?

- Жизнь французом намного легче, чем жизнь тех, кто живет в воюющей стране. Для них этот спектакль довольно тяжел. Но они понимают и переживают это состояние.

- А есть разница между армянской и французской пантомимой?

- Во французской пантомиме допускается даже слово. При слове пантомима там сразу вспоминается Марсель Марсо – белое лицо и классические этюды. В Армении хотелось бы видеть больше современных работ – необычных, удивительных, волнующих, пробуждающих.

- Какие программы собираетесь осуществить по возвращении во Францию?

- Работаю и над кукольными спектаклями. Будем ставить новые спектакли. Собираюсь сотрудничать с одним из уличных театров. Много интересных планов.

Беседовала Анжела Амбарцумян