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Пантомима дает мне  возможность полного самовыражения – Диана Нерсесян


Долгие  годы  проживающая во Франции молодая артистка пантомимы Диана Нерсесян на днях приехала на  родину для  участия  в  Международном фестивале  пантомимы  им. Леонида Енгибаряна. Выступление артистки  взволновало и впечатлило.  Корреспондент Арменпресс побеседовал с Дианой  о ее жизни и творчестве, о планах.

- Как возник  интерес к  пантомиме?

- Первые  шаги я сделала еще в  Ереване – в  Государственном театре  пантомимы. Юри  Костанян нашел меня  в  театре  «Патуан» («Окно»), где я  играла в  спектакле «Росинант». Костанян пригласил меня в  свой  театр. 

- Что было в  пантомиме, чего вы  не  могли найти в  театральном слове?

- Язык тела  мне доступнее, ближе. Чрезвычайно интересно общаться языком тела, жеста, танца. Слово передает информацию и немного ограничивает в  выражении, а  движение дает возможность развивать воображение. 

- «Жемчужина» (Perle) рассказывает о женщине, живущей в 90-х годах, у  которой  будет ребенок. Почему вы обратились к  тем годам, к этой теме?

- Я помню многое  из тех времен. В  нашем дворе  жил мальчик, с  которым прошло мое  детство. Он ушел на Арцахскую войну и не  вернулся. В  память врезалась картина: как  его мать рвала на себе волосы  у  тела сына. Думаю, в тот момент и родился во мне  этот спектакль. Меня  захватили эмоции женщины, которая  потеряла  ребенка, но продолжает жить. Именно это я  и пыталась показать в  спектакле. Над ним  мы  работали с Микой  Ватиняном.  

- Вы говорите об общечеловеческой боли, а не  только о армянской, женской. Как  вопринимают это французские  зрители?

- Жизнь французом намного легче, чем жизнь тех, кто живет в  воюющей  стране. Для  них этот спектакль довольно тяжел.  Но они понимают и переживают это состояние. 

- А есть разница между  армянской  и французской  пантомимой?

- Во французской  пантомиме  допускается даже слово. При слове  пантомима  там сразу  вспоминается Марсель Марсо – белое  лицо и классические  этюды. В Армении хотелось бы  видеть больше  современных работ – необычных, удивительных, волнующих, пробуждающих.

 - Какие  программы  собираетесь осуществить по возвращении во Францию?

- Работаю и над кукольными спектаклями. Будем ставить новые  спектакли. Собираюсь сотрудничать с одним  из уличных театров. Много интересных планов.

 

Беседовала Анжела Амбарцумян



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