На одной из боевых позиций, дислоцированных в Тавушской области, 28 июля в результате огнестрельного выстрела погиб контрактный военнослужащий Аркадий Левонович Гамбарян. В беседе с Арменпресс информацию об этом подтвердил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

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