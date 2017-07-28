Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июль

В результате огнестрельного выстрела погиб контрактный военнослужащий


На одной из боевых позиций, дислоцированных в Тавушской области, 28 июля в результате огнестрельного выстрела погиб контрактный военнослужащий Аркадий Левонович Гамбарян. В беседе с Арменпресс информацию об этом подтвердил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Подробности уточняются.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации