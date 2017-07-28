Армения считается одной из стран, успешно борющихся с трафикингом

Уже пятый год, как Армения числится в первой группе стран, успешно борющихся с трафикингом и эксплуатацией людей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель Совета рабочей группы по борьбе с трафикингом, начальник управления международных организаций МИД Армении посол Ваграм Кажоян. По его словам, 27-го июня 2017 года Госдеп США опубликовал доклад об эксплуатации людей по различным странам.

«В первую группу из 187 стран попало лишь 36, причем, Армения – единственная из стран СНГ в этой группе»,- сказал руководитель Совета рабочей группы по борьбе с трафикингом, начальник управления международных организаций МИД Армении посол Ваграм Кажоян. По его словам, Армения присоединилась ко всем международным конвенциям по этим вопросам и активно сотрудничала со всеми партнерами в этой отрасли.

Представитель Министерства труда и по социальным вопросам Элеонора Вирабян отметила, что для более эффективной борьбы с трафикингом оми был разработан пакет законодательных актов по различным аспектам данной проблемы.

«За последние 2 года зарегистрированы случаи трудовой эксплатации. Если раньше жертвами трафикинга становились женщины, то сейчас это мужчины. Трафикинг, как правило осуществляют близкие жертвам люди, которым последние доверяют. С ноября 2015 года по 2016 жертвами трафикинга стали 24 человека: 5 женщин, 19 мужчин, из 24 человек – 3 несовершеннолетние»,- сказала Элеонора Вирабян. По ее словам, в основном, эксцессы зарегистрированы в Армении и РФ.

Начальник отдела по борьбе с трафикингом полиции Армении Ваче Овсепян птрдставил полицейскую статистику по этому вопросу.

«в 2017 году в Армении зарегистрировано 7 случаев трафикинга: из них 4 – трудовая эксплуатация, 3 – половая. По указанным случаям имеется 12 пострадавших: 5 мужчин, 7 – женщин, причем из 12 пострадавших 7 пострадали от трудовой эксплуатации, 5 – от половой»,- сказал он. По его словам, трафикингу чаще подвергаются люди, имеющие долги, чем и пользуются злоумышленники.