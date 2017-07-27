Если США примут законопроект о новых антироссийских санкциях, это вызовет особые сожаления. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Во вторник палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против России. Теперь документ должен рассмотреть сенат и подписать президент Дональд Трамп. Новый пакет мер может стать самым масштабным с начала 2014 года.

Путин назвал разработку новых ограничений Вашингтоном "действиями с особым цинизмом". По словам главы государства, ответ России будет зависеть от окончательного варианта законопроекта.

"Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны", — отметил Путин.

По словам президента, Россию постоянно пытаются провоцировать.

"То дипломатов большое количество выслали без объяснения причин, то дипломатическую собственность отторгли, что вообще ни в какие рамки не укладывается, поскольку противоречит основополагающим нормам международного права", — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что рассматриваемый в США законопроект — попытка использовать геополитические преимущества в конкурентной борьбе и добиться выгоды за счет союзников.

Путин напомнил, что антироссийские санкции абсолютно незаконны с точки зрения международного права и нарушают нормы ВТО.