Отныне пользующиеся соцпакетом граждане смогут обращаться в медучреждения, выбранные по своему усмотрению. Пилотная программа по обязательному медицинскому страхованию в Армении будет запущена с сентября 2017 года. Как передает «Арменпресс», соответствующий законопроект правительство Армении утвердило в четверг в ходе очередного заседания.

По словам министра здравоохранения Армении Левона Алтуняна, пилотной программой смогут воспользоваться бенефициарии соцпакетов в Армении.«Число бенефициариев на данном этапе составит от 80 до 100 тысяч человек. В течение шести месяцев мы будем следить за успехом данной программы, после чего в нее будут включены еще 612 тысяч социально необеспеченных граждан, и только спустя год после проведения мониторинга и положительных результатов будет внедрен закон об обязательном медицинском страховании», - заявил Алтунян.Соцпакет на сумму в 132 тыс. драмов в год предоставляется госслужащим и предусматривает несколько обязательных компонентов – оплата расходов на здравоохранение, покрытие процентов по ипотеке, оплаты обучения в вузах и организации отдыха в армянских пансионатах.Как добавил Алтунян, на страхование 612 тысяч социально необеспеченных граждан из бюджета Минздрава и Министерства социального обеспечения будут выделены 14 млрд. драмов. При этом из расчета на один соцпакет страховой компонент составит 25-28 тыс. драмов в год на одного человека.Министр отметил, что будет также изменена системы выплат медучреждениям за обслуживание бенефициариев. В частности, если сегодня предусмотренные на их обслуживание средства распределяются между медучреждениями в начале года, то теперь они будут предоставляться постфактум.«Опыт показывает, что некоторые медучреждения не пользуются большой популярностью у бенефициариев, в то время как другие клиники исчерпывают предусмотренный для них лимит еще в начале года. Теперь мы предоставляем участникам системы возможность обращаться в то медучреждение, в которое захотят, а оплата будет проведена после предоставления услуги», - сказал Алтунян.Он также отметил, что это позволит избежать задержек с предоставлением медуслуг и необходимости осуществления предварительной записи на лечение или операцию.Согласно новым изменениям, бенефициарии смогут обращаться в медучреждение без дополнительных справок и только при наличии паспорта. Бенефициарии также смогут самостоятельно выбрать медучреждение, в котором хотят проходить лечение.