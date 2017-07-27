Израильский министр не видит препятствий для развития армяно-израильских отношений

Армения и Израиль имеют большой потенциал для сотрудничества, особенно, в области управления водными ресурсами и сельского хозяйства. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» сказал министр по региональному сотрудничеству Израиля Цахи Анегби, прибывший 25-го июля с официальным визитом в Армению.

«Израиль является ведущей страной в области управления водными ресурсами, имеет множество навыков и большой опыт в использовании технологий в области управления водными ресурсами, который мы можем представить Армении. В области сельского хозяйства мы провели обсуждения с министром, и, надеюсь, что результаты будут скоро видны»,- сказал министр по региональному сотрудничеству Израиля Цахи Анегби.

Он уверил, что не видит препятствий для развития армяно-израильских отношений: попросту нужно, чтобы отраслевые руководители обеих стран проявили усердие в сотрудничестве по различным проектам.

По поводу армянской общины Израиля министр по региональному сотрудничеству Израиля Цахи Анегби сказал, что армяне в Израиле чувствует себя частью общества.

«Когда я был министром внутренней безопасности, частью моей работы было сделать так, чтобы во всех конфессиях царил порядок, чтобы между представителями различных религий не было трений. Конечно, иногда это было нелегко, есть тонкости, однако рад видеть, что армяне в Израиле чувствует себя частью одной семьи»,- сказал министр по региональному сотрудничеству Израиля Цахи Анегби.

Он сказал, что был крайне удивлен, узнав, что резиденция посла Израиля в Армении не расположена на месте. «Это надо изменить»,- сказал министр по региональному сотрудничеству Израиля Цахи Анегби.