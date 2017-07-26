Кристина Мхитарян вошла в число полуфиналистов «Опералии Пласидо Доминго»

Российская оперная певица (сопрано) армянского происхождения Кристина Мхитарян вошла в число полуфиналистов проходящей в Астане «Опералии Пласидо Доминго». Имена полуфиналистов «Опералии Пласидо Доминго» объявили в театре «Астана Опера».

Как сообщает Арменпресс, стали известны имена 25 полуфиналистов самого известного в мире конкурса классического вокала, который впервые за 25-летнюю историю своего существования проходит в Казахстане, в рамках культурной программы международной выставки «Астана EXPO-2017».

В течение двух дней четвертьфиналов компетентное международное жюри конкурса оценивало выступления 40 лучших молодых певцов из 17 стран. 26 июля 25 участников полуфинального тура будут отстаивать свой шанс пройти в финал.

В число полуфиналистов вошли: российская оперная певица Кристина Мхитарян, три казахстанца - Мария Мудряк, Расул Жармагамбетов и Станислав Ли. А также борьбу за победу продолжат Михаил Михайлов (тенор, Болгария), Руперт Энтикнап (контртенор, Великобритания), Дамиана Мицци (сопрано), Марко Чапони, Давиде Джусти (тенора), Эмануэле Кордаро (бас, Италия), Джоанна Завартко (сопрано, Польша), Су Ён Ли; Су Ён Пак (сопрано), Сын Джу Пак (тенор), Леон Ким (баритон, Республика Корея), Влада Боровко, Елена Гусева, Оксана Секерина (сопрано), Виктория Яровая (меццо-сопрано, Россия), Адела Захариа (сопрано, Румыния), Эммет О’Хэнлон (баритон, США), Руслана Коваль (сопрано, Украина), Борис Пригл (бас-баритон, Чехия), Леви Секхапан (тенор, Южная Африка), Нодзоми Като (меццо-сопрано, Япония).

Кастинг-директор Королевского оперного театра Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания) Питер Марио Катона является членом жюри «Опералии» с 1999 года и уже 19 лет он путешествует вместе с конкурсом по ведущим мировым оперным театрам.

Как отмечает Катона, 25-й, юбилейный сезон, проходящий в Астане, характеризует неизменно высокий уровень мастерства участников, который отличает «Опералию» от всех других конкурсов.

“Для нас было определенно трудно выбрать полуфиналистов, потому что сейчас в Астане собрались прекрасные исполнители. Особенно сильными в этом году оказались певицы-сопрано. Нам будет очень сложно сократить их число до четырех девушек, которые станут финалистками. Мне было приятно слышать талантливых участников из Казахстана, России, Украины и стран Восточной Европы, и радует, что их имена здесь широко представлены. Уверен, в конце мы получим очень сильный результат”, - сказал Питер Марио Катона.