Пловец Артур Барсегян вышел в финал Европейского фестиваля

Пловец Артур Барсегян вышел в финал Европейского олимпийского фестиваля, который проходит в Венгрии.

Как передает «Арменпресс», в заплыве вольным стилем на 50 м представляющий Армению пловец Артур Барсегян показал результат 23.72 секунды и вышел в финал Европейского олимпийского фестиваля.

Финал состоится 26-го июля.