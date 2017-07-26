Пловец Артур Барсегян вышел в финал Европейского фестиваля
Пловец Артур Барсегян вышел в финал Европейского олимпийского фестиваля, который проходит в Венгрии.
Как передает «Арменпресс», в заплыве вольным стилем на 50 м представляющий Армению пловец Артур Барсегян показал результат 23.72 секунды и вышел в финал Европейского олимпийского фестиваля.Финал состоится 26-го июля.
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