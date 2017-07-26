Время в Ереване: 11:07:36,   26 Июль

Молодой борец вольного стиля Геник Асатрян стал бронзовым призером первенства Европы


Член молодежной сборной Армении по вольной борьбе Геник Асатрян стал бронзовым призером первенства Европы.

Как передает «Арменпресс», за третье место на первенстве Европы, проходяшем в Сараево,  Геник Асатрян боролся с азербайджанским борцом Рамизом Гасановым, которого он победил со счетом 3:1.

На  первенстве Европы по вольной борьбе Армению представляют 9 спортсменов.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации