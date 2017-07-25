Наводнение в китайской провинции Юньнань унесло жизни десяти человек

Проливные дожди и вызванные ими наводнения стали причиной гибели 10 человек в китайской провинции Юньнань, 1,2 тысячи жителей были срочно эвакуированы, сообщает телеканал CCTV.

Дожди в 45 уездах провинции не прекращаются с 19 июля, они привели к сильным наводнениям и сходу селей в некоторых районах.

Разгул стихии затронул почти 223 тысяч человек, разрушенными оказались 200 зданий, ещё 2,4 тысячи повреждены. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Прямой экономический ущерб уже превысил 270 миллионов юаней (около 40 миллионов долларов).