Посольство РФ готово содействовать в экстрадиции Лапшина из Азербайджана

Посольство РФ в Баку окажет необходимое содействие осужденному в Азербайджане блогеру Александру Лапшину, гражданину России и Израиля, если он обратится с просьбой о передаче, заявил РИА Новости пресс-атташе посольства Денис Апашкин.



"Посольство находится в контакте с адвокатом А. Лапшина и его родственниками. Не считаем себя вправе комментировать решение азербайджанского суда. Посольство и дальше в рамках своей компетенции будет принимать участие в защите прав А. Лапшина", — заявил Апашкин.



Комментируя возможную экстрадицию Лапшина в РФ, пресс-атташе посольства напомнил, что между "Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой заключен договор о передаче осужденных для отбывания наказания в стране их гражданства". Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Если А. Лапшин захочет воспользоваться возможностью, предусмотренной этим договором, то посольство окажет ему все необходимое содействие", — подчеркнул он.